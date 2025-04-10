Максимального возвращения в РФ ушедших брендов хотели бы 19% россиян

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Возвращения всех или почти всех иностранных компаний и брендов, ранее ушедших из России, хотели бы 19% россиян, свидетельствуют данные опроса Фонда "Общественное мнение" (ФОМ), опубликованные на официальном сайте социологического центра.

В свою очередь, сограждан, которые не хотят такого возвращения, оказалось в полтора раза больше (30%), отмечают социологи.

Согласно опросу, более четверти респондентов (28%) считают предпочтительным вариантом, при котором в Россию вернулась бы лишь некоторая часть иностранных компаний и брендов.

По данным ФОМ, почти каждый четвертый (23%) затруднился определиться со своей позицией по данному вопросу.

Опрос проводился 21-23 марта 2025 года среди 1500 респондентов в возрасте от 18 лет в 97 населенных пунктах РФ, в 51 регионе.



