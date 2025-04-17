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Минцифры считает, что пока рано определять условия для возвращения иностранных IT-компаний

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Минцифры России не фиксирует шагов со стороны иностранных вендоров по возвращению на российский рынок, разработка условий для этого процесса пока преждевременна, заявил министр цифрового развития связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев.

"Мы слышим сейчас много опасений, что вернутся зарубежные компании. Честно говоря, мы как регулятор, как министерство какой-то такой активности со стороны крупных зарубежных вендоров не видим от слова совсем. Может быть, это и должно быть, - рынок должен фиксировать", - сказал Шадаев на годовом собрании Ассоциации "Отечественный софт".

По его словам, по этому вопросу существуют разные мнения.

"Давайте определим условия возвращения - периодически нас к этом призывают. Мы говорим, что, слушайте, как только мы определим условия возвращения, получается, мы фактически легализуем этот возврат. Чем, мне кажется, дольше мы оставляем в серой зоне (этот вопрос - ИФ), тем рисков меньше", - сказал Шадаев.

Министр отметил, что при этом компании без российского контроля не смогут получить аккредитацию, а значит претендовать на отсрочку сотрудников от службы в армии и другие меры поддержки. "В этом смысле это решение политическое (уже - ИФ) принято. И я не вижу пока оснований для того, чтобы оно поменялось", - сказал он.

Минцифры Максут Шадаев
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