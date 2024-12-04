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Президент РФ пообещал, что возвращающимся западным фирмам не будут создавать препятствий

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Россия не будет создавать специальных условий для западных компаний, которые захотят вернуться на ее рынок, но и препятствовать не будет, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Мы специальных условий создавать (для тех компаний, которые захотят вернуться на рынок) не будем. Мы никого не выталкивали, никому не запрещали. Наши двери открыты", - сказал Путин на форуме ВТБ "Россия зовёт!".

Он подчеркнул, что проблема в том, что многие ниши, освободившиеся после ухода западных компаний, начали активно занимать компании из других стран, и "очень быстрыми темпами" идет импортозамещение российскими брендами, число которых в разы возрастает.

"Но мы никаких специальных препятствий создавать не будем", - сказал глава государства.

Владимир Путин ВТБ
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