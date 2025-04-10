Кремль не видит признаков начала пересмотра позиций в Европе об использовании активов РФ

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Некоторые страны Европы не разделяют мнение о необходимости использования замороженных российских активов, поскольку понимают, что Россия будет защищать свои права, и осознают юридические последствия, заявил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал слова главы европейской дипломатии Каи Каллас о том, что некоторые европейские страны все еще выступают против использования замороженных российских активов.

"Мы знаем, что некоторые страны не разделяют такой подход, ибо понимают неминуемые юридические последствия этих действий. А последствия действительно будут. Российская Федерация никогда не откажется от своих прав на ее собственные активы и не откажется от защиты этих своих прав", - сказал Песков.

Его спросили, можно ли считать, что европейские страны начали пересматривать свою позицию по этому вопросу.

"Нет, нельзя так считать. Пока тенденция не очень хорошая", - ответил он.