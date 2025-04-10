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Кая Каллас сообщила, что в ЕС ведутся переговоры об использовании замороженных средств РФ

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Высокий представитель ЕС по внешней политике Кая Каллас заявила, что в Евросоюзе ведутся переговоры со всеми членами организации об использовании замороженных российских средств.

"Что касается использования замороженных активов России, то мы ведем переговоры с 27 государствами-членами. И мы готовимся, потому что есть определенные риски и (обсуждаем - ИФ), как их снизить. И некоторые страны очень сильно против этого", - сказала бывший премьер-министр Эстонии Каллас в четверг в интервью порталу эстонского телерадиовещания ERR.

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Она отказалась говорить, какие страны выступают против использования российских денег.

"Я не собираюсь называть фамилии, вы сами можете почитать об этом в прессе, это не очень сложно", - заявила Каллас.

По ее словам, эти страны выступают против подобного подхода, так как у них риски выше, чем у других: "Если взять, к примеру, Бельгию, где мы сейчас находимся, то у них больше всего этих активов. И в связи с этим они также чувствуют, что их риски самые высокие. Но ясно, что мы также можем подумать о том, как коллективно снизить эти риски".

Глава европейской дипломатии признала, что медленно продвигается и ее план предоставить Украине 2 млн снарядов.

"Этот план продвигается потихоньку. Различные государства-члены предоставляют свои вклады. И не только государства-члены, но и (государства - ИФ) из-за пределов Европейского Союза. Норвегия, например, заявила, что хочет быть его частью", - сказала Каллас.

Она отметила, что ряд стран ЕС недостаточно активно помогает Киеву, "именно поэтому лидеры, которые хотят поддержать Украину, должны приложить больше усилий".

Евросоюз Кая Каллас
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