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Обвиняемый во взяточничестве сотрудник "Газпром газораспределение Ижевск" арестован

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Индустриальный суд Ижевска арестовал до 9 июня обвиняемого во взяточничестве заместителя главного инженера АО "Газпром газораспределение Ижевск", сообщает пресс-служба судов Удмуртии.

По версии следствия, обвиняемый в 2020-2022 годах получил через посредника взятку в сумме более 590 тысяч рублей от представителя коммерческой фирмы за заключение договора с акционерным обществом на возмездное оказание услуг по предоставлению работников для оказания организацией услуг по проверке приборов учета газа.

О задержании фигуранта дела стало известно ранее 10 апреля. Ему вменяют получение взятки в крупном размере (п."в" ч.5 ст. 290 УК).

Обвиняемый и его защитник просили суд избрать меру пресечения, не связанную с изоляцией от общества.

Осенью 2024 года сообщалось о задержании гендиректора АО "Газпром газораспределение Ижевск", а также заместителя начальника ижевского филиала компании по подозрению во взяточничестве.

АО "Газпром газораспределение Ижевск" - региональная газораспределительная организация "Газпрома", решающая задачи по обеспечению газоснабжения потребителей, эксплуатации систем газового хозяйства и газификации Удмуртской Республики.

Ижевск Газпром Удмуртия Индустриальный суд Газпром газораспределение Ижевск
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