В 2026 году более 4 млн семей смогут вернуть часть НДФЛ

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Минтруд разработал порядок осуществления ежегодной семейной выплаты гражданам РФ, имеющим двух и более детей, которая в следующем году затронет по предварительным данным более 4 млн семей, в которых воспитываются почти 11 млн детей, говорится в сообщении министерства.

Соответствующий постановления правительства размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов в пятницу для общественного обсуждения, которое завершиться 17 апреля.

В конце марта премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что семьи с двумя и более детьми с 2026 года смогут возвращать часть уплаченного НДФЛ. "С 2026 года вводим семейную выплату для родителей, где двое и более детей. Если доход ниже полутора прожиточных минимумов, ставку НДФЛ до 6% посчитаем", - сказал он в рамках ежегодного отчёта о работе правительства в Госдуме.

По информации пресс-службы Минтруда, перерасчет НДФЛ смогут получить родители двоих и более детей в возрасте до 18 лет (или в возрасте до 23 лет, если такие дети учатся очно), если среднедушевой доход в семье меньше 1,5 региональных прожиточных минимума, имущество соответствует установленным критериям, а у потенциального получателя нет долгов по алиментам. Как и другие меры соцподдержки выплата будет защищена от списания за долги, отмечается в сообщении.

Минтруд уточняет, что выплата будет направляться единовременно по итогам года. Например, заявление на выплату за 2025 год можно будет подать после завершения периода сбора налоговой отчетности в период с 1 июня по 1 октября 2026 года. Подать его можно будет через портал Госуслуги, либо лично в отделение Соцфонда или в МФЦ.

Сумма к возврату в форме семейной выплаты будет рассчитываться от суммы выплаченного налога на доходы физических лиц, уплаченного родителями в минувшем году без применения налоговых вычетов. Начисленный налог пересчитают по ставке 6%, а разницу вернут гражданину. Оператором выплаты станет Соцфонд.

Порядок учета доходов при назначении выплаты аналогичен единому пособию. Полученный доход будет соотноситься с размером прожиточного минимума, действовавшим на момент получения дохода. Оценка имущественной обеспеченности проводится по тем же критериям, что и для единого пособия. При этом правило нулевого дохода к семье получателя выплаты не применяется, говорится в сообщении.

