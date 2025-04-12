Циклон принесет непогоду в регионы Дальнего Востока

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Активный циклон принесет непогоду в Приморье и Амурскую область, где прогнозируются сильные осадки в виде дождя и снега, а также усиление ветра; в Приморье за два дня может выпасть до 70 мм осадков, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"За счет того, что выходит очень активный, глубокий циклон, сложная погода будет в Амурской области. Там сильные осадки в виде дождя, снега и мокрого снега, и гололедные явления. И опасная погода в Приморском крае в понедельник и вторник прогнозируется. Там действительно циклон очень глубокий, но он опасный. Поэтому прогнозируется в эти дни сильный, очень сильный дождь. За эти два дня, за 13-14 апреля, минимум 70 мм осадков будет", - сказал Вильфанд.

Он уточнил, что в Приморье также прогнозируется усиление ветра до 20 м/с, а на южном побережье, в частности, где расположен Владивосток, усиление ветра до 32 м/с.