Виталий Савельев предварительно раскрыл планы по турсезону в Крыму и на Кубани

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Вице-премьер Виталий Савельев заявил, что в Крыму, Севастополе и Краснодарском крае открытие туристического сезона планируется в обычном режиме, за исключением пляжей Анапы и Темрюкского района.

"В Анапе и Темрюкском районе организация туристического сезона с использованием инфраструктуры коллективных средств размещения, санаториев, домов отдыха, гостиниц, спа-комплексов возможно без ограничений. В работе пляжей и доступу к морю ждем заключение Роспотребнадзора", - сказал Савельев на совещании президента с членами правительства.

При этом на других пляжах Краснодарского края "планируется открытие туристического сезона в обычном режиме", добавил вице-премьер.