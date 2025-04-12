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Лавров заявил, что диалог между РФ и США идет без диктата и предварительных условий

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Диалог между Россией и США идет без диктата и предварительных условий, Вашингтон понимает необходимость решения территориальных вопросов на Украине для долгосрочного урегулирования, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Нет ничего плохого в том, чтобы у России и США были хорошие отношения. Что происходит между нами и администрацией Трампа, по сути, довольно банально: страны говорят друг с другом, без диктата, не ставя предварительных условий, просто говорят друг с другом", - сказал он на Анталийском дипломатическом форуме в субботу.

Лавров отметил, что потенциал для дальнейших позитивных шагов в российско-американских отношениях есть.

Министр добавил, что Россия и США обсуждают нормализацию отношений, начиная с условий работы посольств двух стран, восстановление порядка выдачи виз, чтобы он не занимал "годы", в частности виз для дипломатов, направляющихся на мероприятия в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке.

"Мы также хотим посмотреть, какие совместные проекты мы можем вместе обсудить и реализовать, это было предложение от американцев, мы никогда не отказывались от предложений сотрудничать, в экономике, в разрешении конфликтов", - сказал глава МИД РФ.

По его словам, в ходе российско-американской встречи в Эр-Рияде обсуждались также и региональные вопросы, не только Украина, но и ближневосточное урегулирование, а также иранская ядерная программа.

"Я повторю то, что сказал в ходе той встречи: единственный способ решить проблему и добиться долгосрочного мира, в любом конфликте, в том числе на Украине - устранить первопричины. Президент Трамп первый и пока единственный из западных лидеров, кто неоднократно и уверенно несколько раз заявил, что вовлечение Украины в НАТО было ошибкой. Это одна из первопричин", - сказал Лавров.

"Американцы также упоминали еще одну вещь, которая связана с первопричинами, а именно территориальный вопрос. Они публично, в том числе (спецпосланник президента США) Стив Уиткофф, признали, что территориальные вопросы надо будет решить в рамках долгосрочного урегулирования", - добавил глава МИД РФ.

По его словам, достигнутые между США и Украиной договоренности о потенциальном 30-дневном прекращении огня также обсуждались с учетом необходимости в будущем решить вопросы НАТО и территорий, о чем в настоящий момент в Киеве предпочитают не вспоминать.

Отвечая на вопрос о том, затрагивается ли тема отношений Москвы и Пекина в рамках российско-американского диалога, Лавров заявил, что "ни в одном из наших контактов с американцами, будь это телефонный разговор или очная встреча, этот вопрос никогда не поднимался и даже не было никаких намеков".

"Я думаю, что у президента Трампа и его людей богатый жизненный опыт. А если у тебя богатый жизненный опыт, то тебе гораздо легче заниматься политикой. Я думаю те, кто понимает жизнь, никогда даже не подумают вбить клин в отношения России и Китая", - сказал министр.

США МИД РФ Сергей Лавров
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