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Трамп положительно оценил процесс украинского урегулирования

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что, по его мнению, урегулирование украинского кризиса происходит нормально.

"Посмотрим, что будет дальше, но я думаю, что все идет хорошо", - сказал Трамп журналистам президентского пула.

Он отметил "Думаю, между Украиной и Россией все должно быть в порядке, и вы очень скоро об этом узнаете".

Американский президент добавил: " Наступает момент, когда вы должны либо смириться, либо заткнуться".

Дональд Трамп США Украина
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