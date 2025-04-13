Песков назвал хорошей динамику в российско-американских отношениях

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Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал хорошей динамику в российско-американских отношениях.

"На самом деле, все движется очень хорошо", - сказал он в интервью ведущему программы "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия 1" (ВГТРК) Павлу Зарубину.

Зарубин выложил фрагмент интервью в своем телеграм-канале.

Представитель Кремля заметил, что "реанимировать отношения практически с нуля - это дело очень сложное, требует очень напряженных дипломатических и иных усилий, и этот путь состоит из маленьких шажков по воссозданию атмосферы хотя бы минимального взаимного доверия, по укреплению этого взаимного доверия".

"Это то, чем сейчас занимаются. Ведутся контакты по линии специальных служб, по линии министерств иностранных дел", - добавил он.

"Очень много вопросов, связанных с возобновлением нормальной деятельности наших дипломатических представительств. Плюс к этому мы видим, что идет весьма активный и ставший уже почти регулярным обмен визитами спецпредставителей", - сказал Песков.

Он назвал эти визиты хорошим и надежным каналом доведения позиций друг до друга.

"Президенты выслушивают эти сообщения, которые таким образом передаются, и имеют возможность судить о реальности положения дел и о реальном подходе на переговорах. Это все помогает, но, безусловно, ждать каких-то сиюминутных результатов невозможно. Слишком сложные проблемы, и слишком запущены они были", - заявил Песков.

Москва и Вашингтон проводят кропотливую работу по устранению ущерба, нанесенного отношениям двух стран прежней администрацией США.

"Как раз сейчас мы идем вместе по этому пути, терпеливо, нам предстоит сделать еще много шагов. Но здесь просто нужно понять, насколько серьезный ущерб был нанесен двусторонним российско-американским отношениям предыдущей администрацией", - сказал Песков.

Он добавил, что все произошедшее имеет серьезные последствия. "И сейчас вот именно кропотливая работа (идет - ИФ) по устранению этих последствий", - сказал пресс-секретарь президента.