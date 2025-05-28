В России к программам активного долголетия с начала года подключились 400 тысяч человек

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Охват программами активного долголетия с начала 2025 года увеличился на 400 тысяч человек; число участников программ составило уже 12,6 млн людей старшего возраста, сообщила пресс-служба Минтруда.

"С начала 2025 года охват программами активного долголетия увеличился на 400 тысяч человек. Получают новые знания, занимаются спортом, творчеством, путешествуют, помогают другим уже 12,6 млн человек старшего возраста", - отметил через пресс-службу глава ведомства Антон Котяков.

По его словам, в стране работают свыше 3,5 тысяч университетов "третьего возраста".

"Новые знания в различных отраслях получают без малого 965 тысяч человек. Почти 8,2 млн пожилых граждан регулярно занимаются физической культурой и спортом. Свыше 3,1 млн посещают различные творческие кружки и объединения. Почти 280 тысяч "серебряных" волонтеров помогают тем, кому необходимо их участие и поддержка - одиноким пожилым людям, молодым родителям, многодетным семьям", - сказал глава Минтруда.

Наиболее активно программы активного долголетия развиваются в Петербурге, Республиках Башкортостан, Татарстан, Коми, Чувашской Республике, Ханты-Мансийском автономном округе - Югра, Красноярском и Алтайском краях Сахалинской, Липецкой, Ростовской, Волгоградской, Омской, Рязанской, Тамбовской, Свердловской, Тюменской, Самарской, Ульяновской, Челябинской и Калининградской областях.

Программы для людей старшего возраста реализует и Соцфонд России. По данным Минтруда, в общей сложности создано свыше 500 Центров общения старшего поколения при региональных клиентских службах, где реализуются программы финансовой и компьютерной грамотности, работают лектории и центры "серебряных" волонтеров.