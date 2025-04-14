Правительство утвердило стратегию действий в интересах пожилых людей

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Правительство утвердило Стратегию действий в интересах граждан старшего поколения до 2030 года, сообщил на совещании с вице-премьерами премьер-министр Михаил Мишустин.

"Президент подчеркивал, что у пожилых людей должны быть достойные условия для активного и здорового долголетия. Ориентиром такой работы станет стратегия действий в интересах старшего поколения, которую правительство утвердило. Она рассчитана до 2030 года и предполагает реализацию целого комплекса направлений для улучшения качества жизни людей", - сказал Мишустин .

По его словам, среди основных направлений - совершенствование системы предоставления медпомощи пожилым людям, создание условий для их самореализации и повышение пенсионного обеспечения.

Начиная с 2026 года индексация страховых пенсий будет осуществляться 2 раза в год: с 1 февраля - с учетом уровня инфляции за прошедший год, с 1 апреля - с учетом доходов Социального фонда за прошедший год.

Также в числе ключевых направлений работы - совершенствование системы предоставления медицинской помощи пожилым людям, особенно в сельской местности. Будут расширяться передовые методы ранней диагностики и профилактики заболеваний. "Регулярное прохождение диспансеризации, бережное и ответственное отношение к своему здоровью вообще должно быть нормой", - подчеркнул Мишустин.

Он напомнил, что продолжается внедрение системы долговременного ухода по всей стране. Сейчас поддержкой пользуются около 170 тысяч человек, а через шесть лет их количество должно вырасти до полумиллиона человек.

Глава правительства обратил внимание на важность создания условий для самореализации граждан старшего поколения, интересного проведения досуга, занятий спортом, творчеством, получения новых навыков.