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Число подтопленных объектов в сезон паводков в РФ существенно снизилось в сравнении с 2024 г.

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Глава МЧС России Александр Куренков заявил о существенном снижении количества подтопленных территорий в период весеннего половодья по сравнению с годом ранее.

"На сегодняшний день на территории Российской Федерации подтоплен один жилой дом, 88 приусадебных участков и 33 объекта транспортной инфраструктуры. Хочу отметить, что эти цифры существенно ниже показателей прошлого года, в том числе благодаря заранее спланированным превентивным мероприятиям", - сказал Куренков в понедельник на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

По словам главы чрезвычайного министерства, в большинстве регионов России зима выдалась довольно малоснежной и была значительно теплее обычного. "С учетом этого весеннее половодье началось немного раньше обычных сроков, но в целом проходит без существенных осложнений", - подчеркнул Куренков.

Он отметил, что на сегодняшний день во всех субъектах Северо-Кавказского и Южного федеральных округов, а также на большей части европейской территории России реки полностью освободились ото льда.

"Сейчас в зоне нашего пристального внимания находятся южные регионы Урала и Сибири, а также Поволжье, где идут активные паводковые процессы", - сказал министр.

Куренков заявил, что неделей ранее ведомством были зафиксированы подъемы воды в бассейнах рек Иртыш, Обь и Ангара с локальными подтоплениями низменных участков.

"Вместе с тем в Тюменской области на реке Ишим продолжается подъём воды в связи с интенсивным таянием снега и заполнением водохранилищ на территории республики Казахстан", - подчеркнул он.

МЧС России Обь Иртыш Ангара
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