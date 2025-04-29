Вильфанд заявил, что ситуация с половодьем на азиатской части РФ под контролем

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Ситуация с половодьем в регионах азиатской части страны находится под контролем, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Половодье начинается на азиатской части страны с начала мая. Пока ситуация, что называется, под контролем", - сказал Вильфанд на пресс-конференции во вторник.

Он уточнил, что сейчас в этих регионах отмечается понижение температуры. При этом, "если было бы резкое повышение температуры в Краснодарском крае, там были бы проблемы, сейчас пока ситуация более-менее спокойная".

На европейской территории России половодье не отмечается.

Также Вильфанд отметил, что сейчас снежный покров сохраняется на 2/3 территории страны.