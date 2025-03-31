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В России снизилась заболеваемость гриппом, ОРВИ, COVID-19 и другими респираторными вирусам

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Эпидемиологическая ситуация с респираторными инфекциями в РФ стабильна, за неделю заболеваемость гриппом и ОРВИ снизилась на 10,8%, COVID-19 - на 20,2%, сообщили в Роспотребнадзоре.

"В настоящее время эпидемиологическая ситуация в РФ по группе респираторных инфекций, включая ОРВИ, грипп, COVID-19 и внебольничные пневмонии, стабильна и полностью контролируема. Отмечается снижение уровня заболеваемости", - сообщили в ведомстве.

В Москве эпидситуация также стабильна, отметили в Роспотребнадзоре.

По данным ведомства, в России наблюдается "стойкая тенденция к снижению заболеваемости COVID-19: на последней неделе зарегистрировано 3 тыс. случаев, что на 20,2% меньше по сравнению с предыдущей неделей".

Заболеваемость ОРВИ и гриппом за неделю также снизилась на 10,8%, и на 8,6% сократилось число госпитализаций.

"Вместе с тем активность вирусов гриппа B и A(H1N1) сохраняется", - добавили в ведомстве.

"Ситуация по заболеваемости внебольничными пневмониями также стабильна. Уровень заболеваемости на прошедшей неделе соответствует показателям предыдущей и не превышает среднего значения за последний месяц. За этот период значительной динамики по числу госпитализированных не отмечается", - сообщили в Роспотребнадзоре.

Роспотребнадзор COVID-19
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