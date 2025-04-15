Cроки окончания моратория на удары по энергообъектам Украины определит Путин

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Время и сроки окончания временного моратория на удары по энергетической инфраструктуре Украины со стороны России будут зависеть от решения главнокомандующего, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Здесь мне нужно уточнить, получить соответствующую информацию (о времени прекращения действия моратория - ИФ) от нашего оборонного ведомства. И, конечно же, всё будет зависеть от дальнейших приказов верховного главнокомандующего", - ответил он на вопрос, будет ли мораторий считаться оконченным в ночь с 16 на 17 апреля или 17 апреля около 20:00.

По словам Пескова, "приказ верховного главнокомандующего, данный месяц назад, выполняется нашими военными".

"Вместе с тем, этот временный мораторий не выполнялся и не выполняется Украиной, украинскими вооруженными силами. Мы с вами видим ежедневные удары по объектам энергетической инфраструктуры в Российской Федерации", - добавил он.

После телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа 18 марта в Кремле сообщили о введении временного моратория на удары по энергообъектам России и Украины сроком на 30 суток.

Позднее Кремль сообщил, что мораторий по взаимной договоренности может быть продлен, а в случае нарушения моратория одной из сторон другая сторона вправе считать себя свободной от обязательств по его соблюдению.