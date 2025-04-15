Минпросвещения ограничило время на выполнение домашнего задания школьниками

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Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Первоклассники не должны тратить на выполнение домашнего задания, начиная с 1 сентября 2025 года, более часа, ученики девятых-одиннадцатых классов – свыше 3,5 часов.

Соответствующие данные размещены в приказе Министерства просвещения, опубликованном на портале правовой информации.

Согласно документу, "суммарный объем домашнего задания по всем предметам для каждого класса не должен превышать продолжительности выполнения: 1 час – для первого класса, 1,5 часа – для второго и третьего классов, 2 часа – для четвертого класса (...), 2 часа – для пятого класса, 2,5 часа для шестых-восьмых классов, 3,5 часа – для девятых-одиннадцатых классов".

Образовательной организацией осуществляется координация и контроль объема домашнего задания обучающихся каждого класса по всем предметам, отмечается в приказе.

"Домашнее задание на следующий урок рекомендуется задавать на текущем уроке, при наличии электронного журнала дублировать в нем задание не позднее времени окончания учебного дня. Для выполнения задания, требующего длительной подготовки (например, подготовка доклада, реферата, оформление презентации, заучивание стихотворений), рекомендуется предоставлять достаточное количество времени", - говорится в документе.

Ранее в марте глава министерства Сергей Кравцов сообщал, что вопрос нагрузки школьников и предельного количества домашнего задания для российских школьников был упорядочен Минпросвещения РФ и согласован Роспотребнадзором.

