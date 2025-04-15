Поиск

Минпросвещения ограничило время на выполнение домашнего задания школьниками

Минпросвещения ограничило время на выполнение домашнего задания школьниками
Фото: DPA/ТАСС

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Первоклассники не должны тратить на выполнение домашнего задания, начиная с 1 сентября 2025 года, более часа, ученики девятых-одиннадцатых классов – свыше 3,5 часов.

Соответствующие данные размещены в приказе Министерства просвещения, опубликованном на портале правовой информации.

Согласно документу, "суммарный объем домашнего задания по всем предметам для каждого класса не должен превышать продолжительности выполнения: 1 час – для первого класса, 1,5 часа – для второго и третьего классов, 2 часа – для четвертого класса (...), 2 часа – для пятого класса, 2,5 часа для шестых-восьмых классов, 3,5 часа – для девятых-одиннадцатых классов".

Образовательной организацией осуществляется координация и контроль объема домашнего задания обучающихся каждого класса по всем предметам, отмечается в приказе.

"Домашнее задание на следующий урок рекомендуется задавать на текущем уроке, при наличии электронного журнала дублировать в нем задание не позднее времени окончания учебного дня. Для выполнения задания, требующего длительной подготовки (например, подготовка доклада, реферата, оформление презентации, заучивание стихотворений), рекомендуется предоставлять достаточное количество времени", - говорится в документе.

Ранее в марте глава министерства Сергей Кравцов сообщал, что вопрос нагрузки школьников и предельного количества домашнего задания для российских школьников был упорядочен Минпросвещения РФ и согласован Роспотребнадзором.

Минпросвещения Сергей Кравцов
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Генпрокуратура попросила ОАЭ изъять в Дубае квартиры экс-инспектора ДПС из Москвы

Девелопер "ПИК" не планирует выплачивать дивиденды за 2024 год

Девелопер "ПИК" не планирует выплачивать дивиденды за 2024 год

Вынесен приговор по делу о поджоге вертолета в столичном аэропорту Остафьево

Вынесен приговор по делу о поджоге вертолета в столичном аэропорту Остафьево

Апелляционный суд оставил в силе приговор певцу Шарлоту

МЭА отметило рост доходов России от экспорта нефти в марте на $0,7 млрд

МЭА отметило рост доходов России от экспорта нефти в марте на $0,7 млрд

Уголовное дело возбуждено после обвала на шахте "Южугля" в Ростовской области

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6194 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне75 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2242 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе386 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости379 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии171 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние228 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России61 материалов
ДТП с участием Михаила ЕфремоваДТП с участием Михаила Ефремова140 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов195 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ46 материалов
Бюджет РФБюджет РФ45 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });