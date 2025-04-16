ФСБ сообщила о предотвращении теракта в развлекательном центре в Пятигорске

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - ФСБ РФ сообщила о задержании в Пятигорске уроженца одной из стран Центральной Азии, который намеревался совершить теракт в развлекательном центре в городе и выехать в Сирию.

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечен террористический акт, планировавшийся в Пятигорске Ставропольского края уроженцем одной из стран Центральной Азии, участником запрещенной в России международной террористической организации", - объявил Центр общественных связей (ЦОС) спецслужбы в среду.

По данным ФСБ, задержанный намеревался совершить теракт в одном из досуговых центров.

"В этих целях злоумышленник провел разведку местности, приобрел оружие и компоненты, необходимые для изготовления самодельных зажигательных смесей. После проведения теракта собирался выехать в Сирию для участия в боевых действиях", - сказали в ЦОС.

Там добавили, что "в результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий указанное лицо своевременно выявлено и задержано".

По месту его проживания обнаружены и изъяты бутылки с зажигательной смесью.

"По данному факту следственным подразделением УФСБ России по Ставропольскому краю возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 205 ("Террористический акт") УК России", - сообщили в спецслужбе.