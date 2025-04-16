Меру пресечения бывшему курскому губернатору Смирнову выберет суд в Москве

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - В Мещанском суде Москвы подтвердили задержание бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова.

"В суд поступило ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в отношении экс-губернатора Курской области Смирнова Алексея Борисовича", - сообщили в суде.

Ранее 16 апреля о том, что Смирнов задержан по подозрению в злоупотреблениях, "Интерфаксу" сообщили в правоохранительных органах. Собеседник агентства уточнил, что экс-губернатора задержали в рамках расследования дела о мошенничестве в отношении руководителей Корпорации развития Курской области.

Смирнов стал врио губернатора Курской области в мае 2024 года, в сентябре выиграл выборы, а в начале декабря ушел в отставку. Врио губернатора был назначен бывший депутат Госдумы Александр Хинштейн.