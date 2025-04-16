Поиск

Меру пресечения бывшему курскому губернатору Смирнову выберет суд в Москве

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - В Мещанском суде Москвы подтвердили задержание бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова.

"В суд поступило ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в отношении экс-губернатора Курской области Смирнова Алексея Борисовича", - сообщили в суде.

Ранее 16 апреля о том, что Смирнов задержан по подозрению в злоупотреблениях, "Интерфаксу" сообщили в правоохранительных органах. Собеседник агентства уточнил, что экс-губернатора задержали в рамках расследования дела о мошенничестве в отношении руководителей Корпорации развития Курской области.

Смирнов стал врио губернатора Курской области в мае 2024 года, в сентябре выиграл выборы, а в начале декабря ушел в отставку. Врио губернатора был назначен бывший депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Мещанский суд Курская область Алексей Смирнов
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Минтруд России сократил список профессий для упрощенного получения ВНЖ до 29

Бывший курский губернатор Смирнов арестован на два месяца

Трамп продлил на год запрет принимать связанные с Россией суда в портах США

Экс-губернатор Курской области Смирнов обвиняется в мошенничестве на 1 млрд руб.

Экс-губернатор Курской области Смирнов обвиняется в мошенничестве на 1 млрд руб.

Инфляция в России в годовом выражении осталась на уровне 10,34%

Инфляция в России в годовом выражении осталась на уровне 10,34%

Обеспеченность российских компаний кадрами в I квартале 2025 года снизилась

ФСБ сообщила о предотвращении теракта в развлекательном центре в Пятигорске

Задержан бывший губернатор Курской области Смирнов

Задержан бывший губернатор Курской области Смирнов

Совфед одобрил закон о возможности судить находящихся за рубежом за фейки о ВС РФ

Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2243 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне78 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6198 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ49 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов197 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе387 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости379 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России73 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии171 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние228 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России61 материалов
ДТП с участием Михаила ЕфремоваДТП с участием Михаила Ефремова140 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });