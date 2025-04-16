Путин поблагодарил руководство ХАМАС за освобождение заложников

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин выразил благодарность руководству и политическому крылу группировки ХАМАС за освобождение российских заложников в Секторе Газа.

"То, что удалось вам оказаться на свободе, это результат того, что в России стабильные многолетние отношения с палестинским народом, с представителями самых разных организаций. Нужно выразить слова благодарности руководству и политическому крылу ХАМАС за то, что они пошли нам навстречу и совершили этот гуманитарный акт", - сказал Путин в ходе встречи с освобожденными из плена ХАМАС гражданами России, которые были взяты в заложники 7 октября 2023 года.

По словам Путина, Россия будет "делать все, чтобы подобные (гуманитарные) акты совершались как можно чаще". "Чтобы все люди, которые находятся в таких условиях, были освобождены", - подчеркнул он.