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Что произошло за день: четверг, 17 апреля

Приостановка запрета "Талибана" в РФ, переговоры Путина с эмиром Катара, приговор бывшему замначальника Генштаба ВС РФ, решение суда по доле Бакальчука в ООО "Вайлдберриз"

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Верховный суд РФ приостановил запрет деятельности движения "Талибан" в России, решение подлежит немедленному исполнению.

- Владимир Путин провел переговоры с эмиром Катара Тамимом Аль Тани, обсуждались ситуация на Ближнем Востоке, украинский кризис и двустороннее сотрудничество. В составе российской делегации были в том числе глава МИД РФ Сергей Лавров, глава ЦБ Эльвира Набиуллина и глава Чечни Рамзан Кадыров.

- Москва продолжает доверительный диалог с Вашингтоном, заявили в МИД РФ. Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что конкретные сроки возможной встречи Путина и Трампа пока не согласовывались.

- Москва с 18 марта зафиксировала со стороны Украины более 80 атак в нарушение моратория на удары по энергообъектам, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

- Суд назначил семь лет колонии строгого режима Вадиму Шамарину, бывшему замначальника Генштаба - начальнику главного управления связи Вооруженных сил РФ. Он признан виновным в получении двух особо крупных взяток.

- Суд принял решение о передаче Татьяне Ким доли Владислава Бакальчука в ООО "Вайлдберриз" в рамках процесса по разделу имущества, теперь она владеет 100% компании.

- Инфляционные ожидания россиян в апреле выросли до 13,1% с 12,9% в марте. Это один из важных факторов, которые Банк России учитывает при принятии решения по ключевой ставке.

- США могут заблокировать DeepSeek в стране и лишить ИИ-стартап доступа к американским технологиям, пишет The New York Times со ссылкой на информированные источники.

- Новым директором музея "Гараж" назначена Дарья Котова. Она сменила Антона Белова, который возглавлял музей с 2010 года.

- Роскомнадзор заявил о глобальном сбое в работе Telegram. По его данным, есть жалобы пользователей по всему миру, в частности, в Германии, Болгарии, России и Испании.

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