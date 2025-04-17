Москва выразила Токио протест из-за планов учебных стрельб на Хоккайдо у границы

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Российская сторона заявила решительный протест посольству Японии в связи с планами Токио провести в июне учебные стрельбы из противокорабельных комплексов SSM-1, оснащенных ракетами "Тип-88" с радиусом поражения до 200 км, в непосредственной близости от российских границ, сообщили в четверг в МИД России.

В сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства говорится, что "российская сторона расценивает подобную провокационную военную активность у дальневосточных рубежей России как потенциальную угрозу национальной безопасности и считает ее категорически недопустимой".

"Такие действия Токио ведут к повышению градуса напряженности в Северо-Восточной Азии и Азиатско-Тихоокеанском регионе в целом", - отмечается в сообщении.

В МИД РФ заявили, что "Россия оставляет за собой право предпринять все необходимые контрмеры в целях купирования угроз своей безопасности на дальневосточных рубежах".