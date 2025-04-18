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Песков заявил о наличии наработок по урегулированию конфликта на Украине

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Определенный прогресс и наработки по урегулированию конфликта на Украине есть, однако впереди обсуждение множества сложных вопросов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы считаем, что определенный прогресс можно, собственно, уже констатировать. Это прогресс, связанный с временным мораторием, которого придерживалась Россия, - мораторий по ненанесению ударов по объектам энергетической инфраструктуры. Российская Федерация придерживалась этого моратория, чего не скажешь об украинцах", - сказал Песков журналистам в пятницу.

Так он ответил на просьбу прокомментировать заявления американской стороны, о том, что США могут выйти из процесса по урегулированию конфликта в случае отсутствия, по их мнению, прогресса на этом направлении.

"Определенные наработки уже есть, но, конечно же, впереди еще много сложных обсуждений", - сказал Песков.

Отвечая на вопрос о вероятности выхода США из процесса урегулирования, пресс-секретарь президента отметил, что этот вопрос "нужно задавать в Вашингтоне".

Ранее госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио заявил, что необходимо постараться понять как можно скорее, "в ближайшие дни, а не ближайшие недели", можно ли завершить конфликт на Украине. Если это возможно, то США готовы приложить все усилия, чтобы способствовать этому, отметил он. По словам главы Госдепа, если же окажется, что стороны не в состоянии договориться, то президент Дональд Трамп может заявить, что "мы с этим закончили".

"Мы готовы принимать участие в работе так долго, как это потребуется, но не бесконечно. Не без прогресса. Если это невозможно, нам придется заняться другими делами", - подчеркнул госсекретарь.


Дмитрий Песков США Украина
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