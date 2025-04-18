Вэнс оптимистичен по поводу урегулирования ситуации на Украине

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Вице-президент США Джей Ди Вэнс в ходе визита в Италию заявил, что оптимистично настроен по поводу вопроса урегулирования украинского конфликта.

"Я не буду предвосхищать события, но чувствую оптимизм относительного того, что мы, я надеюсь, сможем положить конец этой жестокой войне", - сказал он на встрече с премьер-министром Италии Джорджей Мелони.

Он отметил, что намерен проинформировать Мелони о последних событиях, связанных с переговорами. По его словам, есть "некоторые интересные вещи", которые США могут сообщить Италии.