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Что произошло за день: пятница, 18 апреля

Роспотребнадзор о пригодности пляжей Анапы для отдыха, дело о мошенничестве при стройке склада Wildberries и Вашингтон о возможном прекращении работы над украинским урегулированием

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Гендиректор РКК "Энергия" Игорь Озар покинул свой пост. Его преемником стал замгендиректора предприятия Сергей Романов, сообщили в "Роскосмосе".

- Пляжи Темрюкского района и прибрежная зона Анапы не пригодны для купания, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. При этом она сообщила, что территория Краснодарского края от Новороссийска и далее на восток свободна от загрязнения мазутом, рисков для курортно-оздоровительного отдыха нет. Также, по словам Поповой, побережье в Крыму и Севастополе пригодно для купания в летний сезон.

- Правительство намерено дать лицам без гражданства возможность служить в армии РФ. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму.

- США предложили в рамках урегулирования кризиса на Украине смягчить санкции против РФ, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. Между тем госсекретарь Марко Рубио допустил, что США перестанут работать над урегулированием на Украине при отсутствии прогресса. Спецспосланник президента США Стив Уиткофф допустил, что Россия может получить "некоторые территории", на которые претендует.

- Возбуждено дело о мошенничестве при строительстве компанией Владислава Бакальчука тверского склада Wildberries. Сообщается, что ООО "Вайлдберриз" причинен ущерб на 14,3 млн рублей.

- Начальник одного из НИИ Минобороны РФ арестован за взятки. Андрея Протасова обвиняют в том, что получал от сотрудников деньги за включение их в научную группу для получения стимулирующих выплат.

- Raiffeisen поставил процесс выхода из РФ на паузу в ожидании ясности в геополитике, утверждает Financial Times со ссылкой на знакомые с ситуацией источники. В Кремле нет информации по вопросу возможной приостановки продажи подразделения группы, заявил Дмитрий Песков.

- ФСБ задержала в Краснодарском крае иностранца, готовившего теракт. Мужчина был завербован спецслужбами Украины и собирал данные о Черноморском флоте РФ.

- Т-Банк выпустил новое приложение для смартфонов на iOS. В кредитной организации рекомендовали установить его как можно быстрее, так как его в любой момент могут удалить из App Store.

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