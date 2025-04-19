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В Минобороны РФ заявили, что потери ВСУ за сутки составили 1,2 тыс. военнослужащих

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Российские войска нанесли поражение формированиям более 35 украинских бригад, потери ВСУ за сутки составили свыше 1 тыс. 200 военнослужащих.

Подразделения группировки "Запад" при поддержке артиллерии, тяжелых огнеметных систем и авиации нанесли поражение живой силе и технике четырех украинских бригад в районах Каменки, Московки, Петропавловки, Купянска, Кировска и Ямполя, сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.

"За сутки потери противника составили свыше 260 военнослужащих", - сказал Бигма.

По его данным, ракетными войсками группировки нанесен удар управляемыми реактивными снарядами РСЗО "Торнадо-С" по пункту временной дислокации подразделения 3-й штурмовой бригады, в результате которого ВСУ потеряли более 20 военных.

"Уничтожено 47 пунктов управления БПЛА, семь станций спутниковой связи Starlink, четыре полевых склада боеприпасов", - сообщил представитель группировки.

По его информации, расчетами противовоздушной обороны уничтожены реактивный снаряд РСЗО HIMARS, 47 беспилотников самолетного типа. В ходе контрбатарейной борьбы уничтожено пять артиллерийских орудий и восемь минометных расчетов.

Подразделения "Южной" группировки в течение суток нанесли поражение живой силе и технике девяти украинских бригад в районах Северска, Миньковки, Часова Яра, Полтавки, Тарасовки и Ульяновки. Ранеными и убитыми ВСУ потеряли более 335 военнослужащих, сообщил начальник пресс-центра группировки Роман Третьяков.

По его словам, за сутки уничтожено четыре боевые бронированные машины, пять автомобилей, шесть орудий полевой артиллерии, две станции радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов и два склада материальных средств украинской армии.

"Подразделения группировки "Центр" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям четырех механизированных, двух егерских, воздушно-десантной бригад, бригады морской пехоты, бригады беспилотных систем ВСУ и трех бригад национальной гвардии Украины в районах Лысовки, Зверево, Красноармейска, Котлино, Миролюбовки и Удачного", - сообщил Александр Савчук, представитель группировки.

По его информации, суточные потери украинской армии в зоне ответственности группировки составили свыше 315 военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины, пять автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии.

В группировке "Восток" сообщили о продвижении в глубину украинской обороны. Подразделения группировки нанесли поражение живой силе и технике формирований механизированных и отдельной егерской бригад, штурмового полка ВСУ в районах Богатыря, Отрадного, Зеленого Пода, Воскресенки и Вольного Поля.

"В течение суток противник потерял более 130 военнослужащих, боевой бронированный автомобиль "Козак", два артиллерийских орудия, три автомобиля, станцию радиоэлектронной борьбы, шесть пунктов управления беспилотной авиацией", - сказал начальник пресс-центра группировки "Восток" Александр Гордеев.

Подразделения группировки "Днепр" за сутки нанесли поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад, двух бригад территориальной обороны ВСУ в районах Малой Токмачки, Лукьяновского, Новояковлевки и Понятовки, сообщил представитель группировки Роман Кодрян.

"Уничтожено до 85 военнослужащих, девять автомобилей, пусковая установка реактивной системы залпового огня HIMARS, четыре орудия полевой артиллерии, три станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов", - сказал Кодрян.

По информации Ярослава Якимкина, начальника пресс-центра группировки "Север", на белгородском направлении в течение суток нанесено поражение формированиям трех механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах Миропольского, Турьи и Угроедов Сумской области. Потери ВСУ составили до 75 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 13 автомобилей и пять орудий полевой артиллерии.

Минобороны РФ HIMARS Starlink РСЗО
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