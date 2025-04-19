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Правительство учредило стипендию имени Жириновского с 1 сентября

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление об учреждении с 1 сентября этого года стипендии имени Владимира Жириновского для студентов и аспирантов вузов, достигших успехов в области государственного управления.

Как следует из сообщения в телеграм-канале правительства, ежегодно будет назначаться 10 стипендий для студентов, каждая из которых будет составлять 15 тыс. рублей в месяц, и 10 стипендий для аспирантов, размером 20 тыс. рублей в месяц, уточнили в кабинете министров.

Стипендии будут назначаться на 12 месяцев по результатам конкурсного отбора, который будут проводить специалисты Минобрнауки. Чтобы претендовать на стипендию, кандидаты по итогам аттестаций должны иметь оценки "отлично" и "хорошо".

Кроме того, от них требуются публикации в научных изданиях и участие в конференциях. Во внимание также будут приниматься гранты, полученные студентом или аспирантом на выполнение научно-исследовательской работы, или его победа во всероссийском или международном конкурсе.

Владимир Жириновский - советский и российский политический деятель, основатель Либерально-демократической партии России. Скончался 6 апреля 2022 года в возрасте 75 лет после продолжительной болезни.

Правительство РФ Михаил Мишустин Владимир Жириновский
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