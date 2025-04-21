В Забайкалье дожди, способные сдержать пожары, ожидаются не раньше мая

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - В Забайкальском крае осадки, способные снизить напряженность обстановки с природными пожарами, ожидаются только в первых числах мая, сообщает региональное правительство со ссылкой на прогнозы Гидрометцентра.

"Эффективных осадков, способных понизить класс пожарной опасности в регионе, стоит ожидать только 4 мая. В Тунгокоченском округе (где наиболее обширная площадь пожаров - ИФ) ситуация останется без изменений: сильный ветер. Осадки там ожидаются в конце апреля и начале мая, однако ветровая нагрузка останется высокой", - говорится в сообщении.

Обстановка с природными пожарами обсуждалась 21 апреля на координационном совещании с руководителем Минприроды Александром Козловым и главой МЧС Александром Куренковым.

"Мы убедились, что ветровая нагрузка и отсутствие осадков в крае говорят о том, что нам необходимо наращивать группировку, чтобы защитить населенные пункты, провести отжиг и восстановить минерализованные полосы", - отметил Куренков.

Козлов пообещал, что дополнительные силы и средства будут направлены в Тунгокоченский округ.

"В ближайшее время все силы и средства будут задействованы в организации работы, связанной с безопасностью населенных пунктов. Самое главное сейчас - чтобы труднодоступные населенные пункты не пострадали", - подчеркнул министр.

Глава региона Александр Осипов в ходе совещания обратил внимание, что количество пожаров меньше, чем в прошлом году, однако они охватывают большие территории. Почти все авиационные силы сосредоточены в Тунгокоченском округе.

"Собрана масштабная группировка, которая справляется сегодня с огнем. Основной упор сейчас в работе, не оставляя остальное, будет перенесен на защиту населенных пунктов, чтобы надежно защитить их от всех угроз, связанных с пожарами", - заявил Осипов.

По данным на 21 апреля, как сообщает МЧС, на территории края было зарегистрировано 878 природных пожаров на площади более 329 тыс. га, в то время, как за аналогичный период прошлого года было зафиксировано 1085 пожаров на площади менее 25 тыс. га.

Во вторник на территории края ожидается усиление ветровой нагрузки до 17-22 метров в секунду.

В Забайкалье продолжают наращивать группировку пожарных. В понедельник в регион прибывает аэромобильная группировка Амурского спасательного центра из Хабаровска в составе 50 человек и семи единиц техники. На всей территории региона с 7 апреля действует режим ЧС в лесах.