Поиск

В Забайкалье дожди, способные сдержать пожары, ожидаются не раньше мая

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - В Забайкальском крае осадки, способные снизить напряженность обстановки с природными пожарами, ожидаются только в первых числах мая, сообщает региональное правительство со ссылкой на прогнозы Гидрометцентра.

"Эффективных осадков, способных понизить класс пожарной опасности в регионе, стоит ожидать только 4 мая. В Тунгокоченском округе (где наиболее обширная площадь пожаров - ИФ) ситуация останется без изменений: сильный ветер. Осадки там ожидаются в конце апреля и начале мая, однако ветровая нагрузка останется высокой", - говорится в сообщении.

Обстановка с природными пожарами обсуждалась 21 апреля на координационном совещании с руководителем Минприроды Александром Козловым и главой МЧС Александром Куренковым.

"Мы убедились, что ветровая нагрузка и отсутствие осадков в крае говорят о том, что нам необходимо наращивать группировку, чтобы защитить населенные пункты, провести отжиг и восстановить минерализованные полосы", - отметил Куренков.

Козлов пообещал, что дополнительные силы и средства будут направлены в Тунгокоченский округ.

"В ближайшее время все силы и средства будут задействованы в организации работы, связанной с безопасностью населенных пунктов. Самое главное сейчас - чтобы труднодоступные населенные пункты не пострадали", - подчеркнул министр.

Глава региона Александр Осипов в ходе совещания обратил внимание, что количество пожаров меньше, чем в прошлом году, однако они охватывают большие территории. Почти все авиационные силы сосредоточены в Тунгокоченском округе.

"Собрана масштабная группировка, которая справляется сегодня с огнем. Основной упор сейчас в работе, не оставляя остальное, будет перенесен на защиту населенных пунктов, чтобы надежно защитить их от всех угроз, связанных с пожарами", - заявил Осипов.

По данным на 21 апреля, как сообщает МЧС, на территории края было зарегистрировано 878 природных пожаров на площади более 329 тыс. га, в то время, как за аналогичный период прошлого года было зафиксировано 1085 пожаров на площади менее 25 тыс. га.

Во вторник на территории края ожидается усиление ветровой нагрузки до 17-22 метров в секунду.

В Забайкалье продолжают наращивать группировку пожарных. В понедельник в регион прибывает аэромобильная группировка Амурского спасательного центра из Хабаровска в составе 50 человек и семи единиц техники. На всей территории региона с 7 апреля действует режим ЧС в лесах.

Гидрометцентр МЧС Минприроды Забайкалье Александр Козлов Александр Куренков
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Путин сообщил, что боевые действия возобновились после завершения перемирия

Подписан закон о возможности исполнения решения о призыве в армию в течение года

Закон о "мокром" лизинге самолетов у иностранных авиакомпаний подписан президентом РФ

Закон о "мокром" лизинге самолетов у иностранных авиакомпаний подписан президентом РФ

В России расширены критерии для признания иностранными агентами

Путин подписал договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве РФ и Ирана

Путин подписал договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве РФ и Ирана

В Москве удовлетворены заявлениями США о том, что Украина не вступит в НАТО

Суд посмертно признал отца сестер Хачатурян виновным в насилии над дочерьми

Суд посмертно признал отца сестер Хачатурян виновным в насилии над дочерьми

Путин поручил рассмотреть вопрос создания суперкомпьютерного центра

МЧС наращивает группировку в Забайкалье из-за природных пожаров

МЧС наращивает группировку в Забайкалье из-за природных пожаров
Военная операция на Украине

Российские военные продолжили проведение СВО после окончания перемирия

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6236 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне85 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости381 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов198 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе397 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России63 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России74 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2244 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ49 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии171 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние228 материалов
ДТП с участием Михаила ЕфремоваДТП с участием Михаила Ефремова140 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });