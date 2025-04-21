В Москве удовлетворены заявлениями США о том, что Украина не вступит в НАТО

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Заявления Вашингтона о том, что Украина не вступит в НАТО, совпадают с российской позицией и вызывают удовлетворение Москвы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"То, что членство Украины в НАТО исключено, мы слышали из Вашингтона на разных уровнях. И, безусловно, это то, что вызывает наше удовлетворение и совпадает с нашей позицией о том, что Украина не должна быть членом НАТО и не должна иметь перспективы интеграции с Североатлантическим альянсом, потому что это представляло бы собой угрозу для национальных интересов Российской Федерации", - сказал Песков журналистам в понедельник.

По его словам, стремление Украины в НАТО стало одной из первопричин конфликта.

Пескова также попросили прокомментировать сообщения СМИ о том, что США якобы готовы признать российский контроль над Крымом в рамках мирного соглашения между РФ и Украиной. "Сейчас много таких сообщений, много дискуссий. Разумеется, работа по поискам путей мирного урегулирования не может и не должна проходить в публичной плоскости. Она должна проходить в абсолютно дискретном режиме, и поэтому здесь нужно очень и очень аккуратно относиться к таким обезличенным информационным вбросам", - ответил представитель Кремля.