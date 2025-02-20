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NBC сообщил, что в сделку по Украине могут включить пункт о членстве Киева в НАТО

Предлагается предоставить Украине автоматическое членство в альянсе, если РФ нарушит условия соглашения

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - В США изучают в качестве варианта гарантий безопасности для Украины предоставление ей автоматического членства в НАТО, если российская сторона нарушит соглашение по урегулированию украинского конфликта, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источники.

"Одна из гарантий безопасности, которую США рассматривают в качестве части мирной сделки, заключается в предоставлении автоматически членства Украине в НАТО, если Россия нарушит соглашение", - говорится в сообщении.

Согласно собеседникам агентства, некоторые чиновники из Госдепартамента советовали главе Пентагона Питу Хегсету перед выступлением в Брюсселе не говорить в открытую, что Украина не станет членом НАТО по итогам мирного урегулирования. Однако Хегсет заявил, что "США не считают, что членство Украины в НАТО является реалистичным исходом урегулирования". Министр обороны США указал, что сделал это заявление в координации с командой президента Дональда Трампа по вопросам нацбезопасности.

Кроме того, как рассказали источники телеканала, Хегсет на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в частном порядке сказал, что администрация Трампа рассматривает возможность сокращения американского воинского контингента в Европе, так как США хотят сконцентрироваться на Азиатско-Тихоокеанском регионе и на ситуации на границе с Мексикой. Однако в Пентагоне опровергли эту информацию. Пресс-секретарь ведомства Джон Альот заявил, что эти сообщения о Хегсете - "100%-ая ложь".

США Украина НАТО
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