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Путин подписал закон о статусе ветеранов для воевавших в Курской области

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин подписал закон о распространении статуса ветеранов боевых действий на военнослужащих, выполняющих боевые задачи в Курской области, закон официально опубликован.

Закон предусматривает предоставление статуса ветерана и инвалида боевых действий военнослужащим, выполнявшим задачи по отражению вооруженного вторжения на территорию России, а также в ходе вооруженной провокации на границе и территориях субъектов, прилегающих к районам проведения специальной военной операции, в том числе ставшим инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при выполнении этих задач.

Статус ветеранов боевых действий распространяется на сотрудников правоохранительных и силовых структур, которые наравне с Вооруженными силами отражали вооруженное вторжение на территорию России и противодействовали провокациям на ее приграничных территориях, говорится в законе.

Он предусматривает, что статус ветерана боевых действий также распространяется и на добровольческие формирования, выполняющие упомянутые задачи.

Владимир Путин Курская область
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