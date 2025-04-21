РФ намерена проинформировать США о нарушениях Украиной пасхального перемирия

Это перемирие было инициативой Путина, заявил Песков

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Москва проинформирует все заинтересованные стороны, в том числе Вашингтон, о нарушениях со стороны Киева предложенного пасхального перемирия, сообщили в Кремле.

"Безусловно, мы проинформируем все заинтересованные стороны и предоставим все данные, о которых говорили наши военные сегодня утром, все данные о тех нарушениях со стороны Вооруженных сил Украины, о которых сегодня было упомянуто в заявлении", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, известил ли Кремль Белый дом о том, что Киев не соблюдал предложенное пасхальное перемирие.

Он подчеркнул, что оценка действий Киева по этому вопросу дана Министерством обороны России, где приводятся данные по фактам нарушений с украинской стороны. Отвечая на уточняющий вопрос, ставился ли Вашингтон в известность об инициативе президента России объявить пасхальное перемирие, Песков сказал: "Нет".

Пресс-секретарь добавил, что это была именно пасхальная инициатива президента России.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что за время пасхального перемирия зафиксировало 4900 нарушений этого режима со стороны ВСУ.

Ранее Владимир Путин объявил пасхальное перемирие в ходе СВО в период с 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля.