Десять украинских беспилотников уничтожено над регионами РФ

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Российские военные уничтожили с вечера понедельника в ночь на вторник десять украинских беспилотников, сообщили в Минобороны РФ.

"Всего, начиная с 20:00 по Москве 21 апреля до 06:00 по Москве 22 апреля, дежурными средствами ПВО уничтожены десять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: пять БпЛА - над территорией Республики Крым, три БпЛА - над территорией Белгородской области, два БпЛА - над территорией Орловской области", - говорится в сообщении.