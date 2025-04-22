Около 7 тыс. круизов будет выполнено по российским рекам в навигацию 2025 года

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Около 7 тыс. речных круизов на 105 теплоходах запланировали туроператоры на навигацию 2025 года, сообщает во вторник пресс-служба Российского союза туриндустрии.

"На этой неделе во многих регионах России стартует круизная навигация-2025, которая продлится до ноября. Операторы речных круизов рассчитывают на хороший сезон - значительная часть туров уже продана, а на высокие летние даты наблюдается дефицит мест. В предстоящем сезоне круизы будут стартовать из 40 городов страны. На маршруты выйдут более 105 теплоходов. Заявлено около 7 тыс. круизов, включая не только полные круговые, но и их части - в последнее время на рынке популярно разделение длинных маршрутов на более короткие", - цитирует пресс-служба РСТ гендиректора компании "Мостурфлот" Светлану Гончарову.

Сейчас, по ее словам, заканчивается период раннего бронирования, которое было запущено практически всеми операторами в начале продаж. Далее цены будут повышаться на пиковые даты и на отдельные категории кают. В низкий сезон стоимость отдыха на круизных лайнерах начинается от 6-7 тыс. рублей в день. "Цены сильно зависят от класса теплохода, категории каюты. Например, в премиум-классе каюты могут стоить 12, 13, 14 тысяч рублей в день на человека. Если это люкс, то цена может быть от 20 тысяч рублей в день на человека", - пояснила Гончарова.

По словам руководителя отдела индивидуальных туров компании Fun&Sun Маргариты Мещеряковой, цены подросли по отношению к прошлому году на 10-15%. "Отдых дорожает, как и все вокруг, топливо в том числе. На майские праздники цены, конечно, растут, но после них можно приобрести короткие маршруты выходного дня по цене от 38 тысяч рублей на человека. Летом цены повыше. На маршрутах из Москвы до Санкт-Петербурга это уже порядка 100 тыс. рублей на человека. Но речь идет о круизе на теплоходе класса премиум с авторским меню и богатой экскурсионной программой", - пояснила она.

По словам генерального директора круизного центра "Инфофлот" Андрея Михайловского, сейчас объем забронированных и выкупленных путевок примерно на 15-20% превышает показатели на тот же период прошлого года. "Рост идет во многом благодаря увеличению глубины продаж. Все больше людей бронируют поездки заранее. Важно, что среди них подавляющее большинство - те, кто пришли в круизы в последние год-три. Раньше считалось, что круизники - это какие-то особые клиенты, но опыт последних лет показывает другое. Если такие массовые туроператоры, как, например, Fun&Sun, начали заниматься круизами, значит, речные путешествия встали в один ряд с другими массовыми продуктами", - сказал он.

Один из показателей популярности этого отдыха - увеличение числа возвратных туристов, на которых приходится не менее 70-85% от общего потока. По словам Мещеряковой, некоторые туристы в прошлом году трижды отправлялись в круизы на теплоходе "Нижний Новгород", который туроператор взял в аренду у компании "Водоходъ".

Михайловский добавил, что восстанавливается интерес к зарубежным круизам. "По зарубежным круизам мы вплотную подошли у допандемийному уровню и довольно скоро его превзойдем", - сказал он.

В прошлом году в круизы по российским рекам, по данным Росморречфлота, отправились около 500 тыс. человек.