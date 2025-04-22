МЧС РФ направило в Забайкалье дополнительные силы для борьбы с лесными пожарами

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Глава МЧС РФ Александр Куренков поручил направить дополнительные силы на защиту от лесных пожаров населенных пунктов Забайкалья, сообщила пресс-служба министерства.

"В составе аэромобильной группировки 50 пожарных и три единицы техники. Группировка будет направлена в Тунгокоченский район, где складывается наиболее сложная обстановка", - говорится в сообщении во вторник.

Помимо этого, в регион также прибыла аэромобильная группировка Амурского спасательного центра в составе 50 человек и семи единиц техники.

На территории Забайкалья с 7 апреля действует режим ЧС в лесах. Высокий класс пожарной опасности сохраняется в центре Забайкальского края, однако наибольшую опасность там представляет сильный ветер, который способствует распространению уже возникших пожаров.