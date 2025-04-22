Песков отметил, что работа РФ и США по Украине требует времени

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Для результатов работы России и США по украинскому урегулированию требуется время, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков газете Financial Times.

"Мы ведем контакты с американцами. Это сложная работа, которая требует большого количества времени, поэтому трудно ожидать мгновенных результатов", - приводит издание слова Пескова.

Он добавил, что такого рода работа не может осуществляться публично.