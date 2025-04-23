Что произошло за день: среда, 23 апреля

Трамп о риске Зеленского потерять Украину, приговор по делу об убийстве Игоря Талькова и арест сотрудницы Русского дома в Киргизии

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Главы МИД Британии, Франции и ФРГ вслед за госсекретарем США отказались от встречи в Лондоне по Украине. Решение Марко Рубио не присутствовать на переговорах вызвано отказом Киева от предложений американской стороны согласиться на уступки территорий, сообщает The Washington Post со ссылкой на источник. Сам госсекретарь заявил, что Вашингтон стал лучше понимать позицию Москвы по Украине.

- Трамп заявил, что Зеленский может выбрать путь урегулирования конфликта либо продолжить боевые действия и потерять всю Украину. Президент США также уверен, что заявления президента Украины об отказе признать Крым российской территорией вредят переговорам.

- Приставы возбудили исполнительное производство об аресте активов Анатолия Чубайса. Денежная сумма активов не уточняется.

- Валерий Шляфман заочно приговорен к 13 годам колонии за убийство Игоря Талькова. Экс-директор певца с 1992 года живет в Израиле, вину он не признал.

- Компания "Сингента" стала потерпевшей по делу основателя "Русагро" Вадима Мошковича. Гражданский иск заявлен почти на 1 млрд руб. Арест Мошковича признан законным. Следователи заявили о доказательствах его причастности к другим преступлениям, кроме тех, которые ему вменяются сейчас.

- Сотрудница Русского дома арестована в Киргизии по подозрению в вербовке наемников. Вместе с ней задержаны еще три человека. Адвокат одного из задержанных сообщил, что их подозревают в вербовке людей для участия в боевых действиях на Украине.

- Мощное землетрясение произошло в Турции. Подземный толчок магнитудой 5,8 зафиксирован в акватории Мраморного моря близ Стамбула, сообщил Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

- Министр культуры Ольга Любимова будет представлять Россию на похоронах папы римского Франциска. В среду в ватиканском соборе началась церемония прощания.