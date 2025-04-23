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ФАС сообщила, что согласовывает ценовые политики 13 авиакомпаний

Ведомство рассчитывает, что это позволит сдержать цены на авиабилеты в предстоящий отпускной сезон

ФАС сообщила, что согласовывает ценовые политики 13 авиакомпаний
Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России в настоящее время согласовывает ценовые политики 13 авиакомпаний и рассчитывает, что принятие документов позволит сдержать цены на авиабилеты в предстоящий отпускной сезон, заявил журналистам глава ведомства Максим Шаскольский.

Он напомнил, что ранее ФАС уже согласовала ценовые политики "Аэрофлота" и S7.

"По примеру "Аэрофлота", S7 - это (принятие ценовых политик - ИФ) понятное ценообразование на эконом-класс, какие будут льготы скидки, все это прописано. В общем, этот механизм поможет сдерживанию цен", - сказал руководитель ФАС в кулуарах расширенного заседания коллегии службы.

Как сообщалось, все российские авиакомпании должны разработать ценовые политики к сентябрю 2025 года, когда вступит в силу приказ Минтранса, обязывающий их иметь такой документ.

В январе ФАС сообщала о согласовании коммерческих политик авиакомпаний "Аэрофлот" и S7. Компании закрепили подходы к определению стартовой цены на билеты и правила отклонения от нее, поясняли в ведомстве. Также они задекларировали, что доля продаж авиабилетов ниже экономически обоснованного тарифа составит не менее 60%, а доля билетов, продаваемых по максимальному тарифу, - менее 2,5%. Кроме того, каждая из авиакомпаний включила в коммерческую политику "инициативные льготные программы" для отдельных категорий граждан.

Согласованию ценовых политик предшествовали предупреждения со стороны ФАС. Так, в марте прошлого года ФАС возбудила дело в отношении S7, поскольку та не исполнила предупреждение о необходимости разработать ценовую политику. До этого служба установила, что S7 в рамках одного подкласса тарифа продает билеты по разной стоимости. При этом различия цены не связаны с оказанием услуг на борту, дополнительными расходами перевозчика или временем до вылета, в которое пассажир приобретает билет.

В апреле 2024 года ФАС запрашивала пояснения о применяемом ценообразовании сразу у шести авиакомпаний: "Аэрофлота", "Победы", "Уральских авиалиний", NordWind, Smartavia и "ЮТэйр".

Максим Шаскольский Аэрофлот S7 ФАС
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