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ФАС не видит резкого подорожания авиабилетов с началом сезона отпусков

Они дорожают в пределах инфляции

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба не фиксирует значительного роста цен на авиабилеты в период сезонного увеличения спроса, повышение есть, но оно находится в пределах инфляции, заявил журналистам руководитель ведомства Максим Шаскольский в кулуарах "Антимонопольного форума 2025".

"Никакого резкого роста мы не фиксируем. Видим изменения в пределах инфляции. Безусловно, этот период - это момент высокого спроса. Компании пытаются ликвидировать возможные выпадающие (доходы - ИФ), которые не получают в период низкого спроса. Им необходимо поддерживать летную годность, обслуживать, ремонтировать. Понятно ценовое давление, которое на них также осуществляется", - сказал он в кулуарах "Антимонопольного форума 2025".

Шаскольский напомнил, что сейчас авиакомпании формируют свои ценовые политики. Крупнейшие игроки - "Аэрофлот" и S7 - их уже согласовали, что способствовало тому, что основная часть билетов сейчас продается компаниями по цене ниже себестоимости. "Сейчас на примере вот этих двух компаний, остальные тоже - и "Уральские авиалинии", и "Победа", и прочие - подали к нам свои торгово-сбытовые политики. Там 13 компаний обратились, они материалы предоставили, мы дали замечания и предложения. Сейчас торгово-сбытовые политики дорабатываются", - отметил Шаскольский.

Он добавил, что процесс согласования ценовых политик авиакомпаний должен быть завершен в течение месяца.

S7 Аэрофлот Максим Шаскольский Победа Уральские авиалинии ФАС
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