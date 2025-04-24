Путин отметил снижение кредитного портфеля банков в первом квартале

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Кредитный портфель банков в первом квартале показал снижение, отрицательную динамику компенсировало увеличение расходов бюджета, заявил президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

"В этой связи отмечу, что кредитный портфель банков с начала года тоже снижается. Так, за первые три месяца объем рублевых кредитов бизнесу на балансе банков сократился на 680 млрд рублей. Объем кредитов физическим лицам уменьшился на 192 млрд рублей. В целом для экономики сокращение кредитного портфеля было компенсировано увеличением расходов федерального бюджета. Суммарно за январь-март текущего года его дефицит составил 2,2 трлн рублей", - сказал он.

"Конечно, у нас - мы должны иметь в виду, мы знаем об этом - у нас и расходы, правда, увеличились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 25%. Сделано это было сознательно, с тем чтобы участники экономической деятельности, все наши ведомства вовремя, своевременно сделали необходимые действия, совершили необходимые действия, чтобы до конца года у нас ритмично шла работа", - добавил Путин.

Он подчеркнул, что увеличение бюджетного дефицита прежде всего связано с изменением графика расходов. "Они перенесены на более ранние сроки - на начало года, чтобы и федеральные, и региональные власти могли быстрее запускать мероприятия нацпроектов, оплачивать контракты, начинать стройки, выделять финансирование. Тем не менее в любом случае мы этот фактор должны учитывать. Наша экономическая политика должна учитывать этот подход", - заявил президент.