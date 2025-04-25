Признаки прогресса в урегулировании украинского кризиса. Обобщение

Сергей Лавров Фото: EPA/ТАСС

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Россия будет готова заключить сделку по урегулированию украинского кризиса, но для этого нужно завершить работу над некоторыми вопросами, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Президент США (Дональд Трамп - ИФ) упоминал сделку, и мы готовы к тому, чтобы ее согласовать. Однако еще есть конкретные аспекты, по которым требуется завершить работу", - сказал Лавров в интервью телеканалу CBS News.

"Именно этим мы сейчас и занимаемся", - добавил министр.

Прогресс в урегулировании

Трамп заявил журналистам в Белом доме, что считает ближайшие дни важными для решения украинского кризиса. "У нас сейчас проходят встречи", - сказал американский лидер.

Он отметил, что определил для себя крайний срок для урегулирования кризиса. "У меня есть мой собственный дедлайн", - сказал Трамп. Он не уточнил о каких конкретных сроках идет речь, но предупредил, что, если проблему не удастся решить в эти сроки, "мы начнём вести себя совершенно по-другому".

"Мне не нравится, что это длится долго, но я думаю, что обе стороны хотят мира", - сказал Трамп.

Кроме того, президент отметил, что оказывает существенное давление на стороны конфликта. "Я оказываю большое давление. Вы даже не представляете, какое давление я оказываю на Россию", - сказал Трамп.

Он подчеркнул, что Вашингтон оказывает "сильное давление и на тех, и на других".

Со своей стороны, Лавров заявил, что слова Трампа о прогрессе в урегулировании конфликта на Украине имеют под собой основания. "Президент США верит, и я думаю обоснованно, что движение идет в правильном направлении", - сказал министр.

По мнению Лаврова, есть несколько признаков того, что в процессе украинского урегулирования есть прогресс. В частности, глава МИД России отметил, что Трамп, вероятно, "единственный лидер на Земле, кто признает необходимость ответить на коренные причины" ситуации на Украине.

Министр добавил, что американский лидер, среди прочего, понимает, что для РФ недопустимо вступление Украины в НАТО.

"Мы продолжаем наши контакты с американской стороной по ситуации на Украине", - отметил Лавров.

В свою очередь, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте также заявил в четверг, что работа по урегулированию украинского кризиса в последние дни продвигалась успешно. "Я искренне считаю, что за последние пару дней удалось сделать большие шаги в правильном направлении. Вчерашняя встреча в Лондоне была успешной", - сказал Рютте журналистам в Вашингтоне.

"Можно найти позитивное решение", - добавил генсек НАТО.

Возможные аспекты

Как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, американская сторона в рамках контактов по украинскому урегулированию планирует добиваться от России признания права Киева на собственную армию. "США потребуют, чтобы Россия признала право Украины на свою собственную армию и оборонную промышленность", - говорится в сообщении.

Согласно данным собеседников агентства, спецпосланник президента США Стив Уиткофф, который, по данным информированного источника "Интерфакса", уже прибыл в Москву, поднимет этот вопрос во время возможной встречи с Путиным.

Кроме того, отмечает Bloomberg, администрация Трампа хочет, чтобы Москва уступила контроль над Запорожской АЭС. В Вашингтоне считают, что эта станция могла бы перейти под контроль США, которые снабжали бы электроэнергией и РФ, и Украину.

Власти США также хотят обеспечить в рамках части соглашения, чтобы "контролируемая Россией часть Харьковской области была возвращена" Украине. Американское предложение содержит и положения, касающиеся использования Украиной Днепра, утверждает агентство.

Как сообщает телеканал CNN, некоторые союзники США, в свою очередь, обеспокоены рядом положений плана, который американская администрация предлагает для завершения конфликта на Украине. "По словам информированного источника, концепция администрации, представленная в Париже на прошлой неделе, предполагает значительные жертвы со стороны Киева, включая признание Вашингтоном Крыма российским и передачу Украиной больших участков территории России", - информирует телеканал.

Со своей стороны, премьер-министр Великобритании Кир Стармер на вопрос в интервью газете The Telegraph о том, примет ли он мирное соглашение, в соответствии с которым Крым будет определён как часть России, ответил: "Это не мне решать. Это часть обсуждений".

Он также выразил надежду, что соглашение о прекращении огня на Украине будет достигнуто к лету текущего года, сообщает The Telegraph.

Стармер подчеркнул: "Это должно быть прекращение огня на условиях, которые могут принять все стороны, включая Украину, и это должно быть прекращение огня на прочной основе".

В свою очередь, посол Франции в РФ Николя де Ривьер заявил в интервью газете "Коммерсант", любое решение по мирному процессу на Украине должно приниматься при непосредственном участии Европы, поскольку это напрямую затрагивает безопасность всего европейского континента. "Если решение (по украинскому конфликту - ИФ) было бы принято без участия европейцев, это было бы плохо для безопасности Европы, это не позволило бы найти устойчивое, прочное решение. Это было бы плохо для украинцев, но также неудовлетворительно и для России, поскольку такое решение не было бы прочным", - сказал де Ривьер.

В среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что наброски вариантов урегулирования конфликта на Украине не могут носить публичный характер, иначе они потеряют свою эффективность. "Появляется очень много разных вбросов в СМИ. Любые наброски разных вариантов урегулирования не могут быть публичными. Как только они становятся публичными, они теряют свою эффективность ", - сказал Песков.