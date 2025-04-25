Единое календарное урочное планирование введут в школах РФ с сентября 2026 года

Фото: Пелагия Тихонова/РИА Новости

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Единое календарное урочное планирование в российских школах введут с 1 сентября 2026 года, сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов.

"С 1 сентября 2026 года во всей стране будет единое календарное урочное планирование. Фактически, переезжая из школы в другую школу, школьник будет обучаться по той программе, которую он изучал в той школе, откуда он приехал", - сказал Кравцов журналистам в пятницу.

По его словам, министерство установило единые требования преподавания предметов с первого по 11 класс. Кравцов пояснил, что календарное урочное планирование - это установление конкретного количества часов предметов в неделю.

"А дальше уже школа в рамках тех условий, которые она имеет, будет свое расписание (формировать - ИФ) в соответствии с требованиями, в том числе Роспотребнадзора, чтобы не было перегрузки школе", - заявил министр.