Путин в Кремле проводит встречу с посланником Трампа

Фото: Сергей Ильин/ТАСС

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин в пятницу принимает в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Кадры начала беседы показал телеканала "Россия 24". С российской стороны во встрече также принимают участие помощник президента РФ Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев, который ранее уже пообщался с Уиткоффом в Москве.

Путин принимает американского спецпосланника в представительском кабинете Кремля.

Путин и Уиткофф приветствовали друг друга по-английски.

Это уже четвертая встреча Путина и Уиткоффа: предыдущая состоялась 11 апреля в Санкт-Петербурге. Ее итоги по завершении переговоров в Кремле оценили позитивно. По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, тогда в ходе беседы, которая продлилась более четырех часов, в большей степени обсуждалась украинская проблематика, но были затронуты другие темы "как политического, так и экономического" характера.