Уиткофф встретился в Москве с Дмитриевым

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Спецпосланник президента США Стив Уиткофф встретился в Москве с главой РФПИ, спецпредставителем президента РФ по торгово-инвестиционному сотрудничеству Кириллом Дмитриевым, передал корреспондент "Интерфакса".

Дмитриев и Уиткофф совершили небольшую прогулку по центру российской столицы.

Портал Axios со ссылкой на информированный американский источник передавал, что спецпосланник президента США может в пятницу провести встречу с главой российского государства Владимиром Путиным.

В Кремле обещали проинформировать, если состоится визит Уиткоффа в Россию и его встреча с президентом РФ. "Мы информируем вас, если и когда состоятся новые контакты президента с господином Уиткоффом", - сказал журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.