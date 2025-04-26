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Путин заявил, что освобождение Курской области создает условия для действий на других участках фронта

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Полный разгром противника в Курской области создает условия для успешных действий ВС РФ на других участках фронта в зоне СВО, заявил президент РФ Владимир Путин.

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"Авантюра киевского режима полностью провалилась, а понесенные противником огромные потери, в том числе и среди наиболее боеспособных, подготовленных и оснащенных в том числе западными образцами техники, сил ВСУ, а это штурмовые подразделения, спецназ, безусловно, отразятся на всей линии боевого соприкосновения. Полный разгром противника в Курском приграничье создает условия для дальнейших успешных действий наших войск и на других важнейших участках фронта, приближает разгром неонацистского режима", - заявил Путин в ходе встречи с начальником Генштаба Валерием Герасимовым в субботу.

После освобождения от ВСУ Курской области на других участках российские войска выполняют задачи по плану специальной военной операции, сообщил Герасимов.

"На остальных направлениях объединенная группировка войск продолжает выполнять задачи в соответствии с замыслом специальной военной операции", - проинформировал он президента РФ.

Начальник Генштаба вышел на связь с президентом из штаба Объединенной группировки войск (сил).

Хроника 24 февраля 2022 года – 26 апреля 2025 годаВоенная операция на Украине
Владимир Путин
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