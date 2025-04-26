Военные сообщили, что ВСУ потеряли в Курской области более 76 тысяч убитыми и ранеными

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Украинская сторона потеряла свыше 76 тысяч человек убитыми и ранеными в ходе боевых действий на курском направлении, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в ходе доклада президенту РФ Владимиру Путину.

"Уничтожено свыше 7700 единиц военной техники, в том числе 412 танков, 340 боевых машин пехоты, 314 бронетранспортеров, около 2300 других боевых бронированных машин", - заявил начальник Генштаба ВС РФ.

Ранее в субботу Герасимов доложил Путину о завершении операции по освобождению Курской области.