Минобороны сообщило о нейтрализации за сутки 234 беспилотников ВСУ

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Российские средства противовоздушной обороны за сутки уничтожили более 230 различных целей, сообщили в понедельник в Минобороны.

"Средствами противовоздушной обороны уничтожены три управляемые авиационные бомбы JDAM производства США и 234 беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - отметили в военном ведомстве.

В течение суток поражались склады боеприпасов и пункты временной дислокации украинских военных.