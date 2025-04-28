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В Брянской области в результате атаки БПЛА сгорели жилой дом и семь машин

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об ущербе, вызванной ночной массированной атакой беспилотников в регионе, есть разрушения.

"В результате (...) атаки сгорели один жилой дом и надворная постройка. Также огнем уничтожены семь легковых автомобилей. Повреждены семь жилых домов, остекление двух квартир в многоквартирном доме", - написал он в Telegram.

Произошло возгорание в зданиях Института управления и бизнеса и производственного склада. Эти пожары потушили.

"Повреждена кабина строительного крана. В двух районах области повреждены объекты энергоснабжения", - отметил Богомаз.

Организованы работы для восстановления электроснабжения населенных пунктов.

Ранее Минобороны сообщало, что в Брянской области в ночь на понедельник уничтожено 102 беспилотника.

Хроника 24 февраля 2022 года – 28 апреля 2025 годаВоенная операция на Украине
Александр Богомаз Минобороны Брянская область
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